Elle oynamada yeni uygulama! Saat modeli
FIFA, elle oynama konusuna yeni bir yorum getirdi.
FIFA elle oynama kuralı uygulamasına yeni bir yorum getiriyor. Saat modelini esas alan FIFA'da artık o pozisyonlar elle oynama kapsamında değerlendirilmeyecek.
Elle oynama kuralında artık futbolcunun elinin havada olup olmaması esas alınacak.
Yeni uygulamaya göre oyuncu, topla temas alında saat 8-9 yönü ile 3-4 yönünde ellerini açmışsa bu bir ihlal sayılacak.
Eğer futbolcunun elleri saat 4 ila 8 aralığındaysa bu el sayılmayacak.
Bu kural kasti elle oynama pozisyonu haricinde geçerli olacak.
El sayılacak pozisyonlar: 1,2,3,9,10,11,12
El sayılmayacak pozisyonlar: 4,5,6,7,8
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