Eljif'ten sonra onu da kapacaklar! Fenerbahçe'ye yeni elmas...

Sarı-lacivertliler, bugün 18'ine basan ve takımıyla profesyonel sözleşmesi bulunmayan Hırvat asıllı futbolcuyu renklerine katmak için şimdiden harekete geçti.
Bu arada Fenerbahçe’yle üç yıllık sözleşme imzalayan 18 yaşındaki Makedon yıldız Eljif Elmas, ocak ayına kadar forma giyemeyecek olmasını hiç dert etmediğini söylerken, hayallerinin takımına geldiğini, derbileri ise iple çektiğini ifade etti.
Eljif, "Aykut Kocaman'la konuştuk, her şeyin iyi olacağını söyledi. Geldiğim günden beri Beşiktaş'a, Galatasaray'a gol atmayı hayal ediyorum. Beşiktaş maçındaki atmosfer gerçekten harikaydı. Örnek aldığım isim Ronaldinho" ifadelerini kullandı. (Fotomaç)