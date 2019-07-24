Eljif’ten gelen parayla forvet, orta saha ve stopere takviye
Sarı lacivertli kulübü, önümüzdeki günlerde yine büyük hareketlilik bekliyor.
Transfer hamleleri için önemli bir kaynağa sahip olan sarı lacivertlilerin önümüzdeki günlerde 3 önemli transfer daha yapması bekleniyor. Teknik direktör Ersun Yanal, yeni isimlerin bir an önce takıma katılmasında ısrarlı.
Napoli Kulübü’nün Eljif Elmas için belirlenen 16 milyon Euro’luk bonservis bedelini Fenerbahçe’ye ödediği öğrenildi. Sarı lacivertlilerin planladığı transferler konusunda elini rahatlatacak olan bu satış sonrası; öncelikli olarak stoper hamlesinin gerçekleştirileceği belirtildi. Teknik direktör Ersun Yanal’ın buraya henüz bir hamle yapılmamış olmasını hoş karşılamadığı da öğrenildi. Şu anda sarı lacivertlilerin elinde stoper bölgesi için Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar ve Okan Turp bulunuyor. Sevilla ile yola devam etmeyen Kjaer ile Gençlerbirliği’nden Mert Çetin’in isimleri transfer kulislerinde sıkça Fenerbahçe ile anılıyor. Ayrıca 6 numaraya kesin olarak takviye yapılabileceği, forvet hattı için de ekstra hamle gerçekleşebileceği belirtildi. Önümüzdeki günlerin, Eljif’ten gelen ücret sayesinde hareketli geçmesi kuvvetle muhtemel hale geldi. Söz konusu takviyelerde, birkaç mevkiide birden görev yapabilen isimlere öncelik tanınabileceği de öğrenildi.
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