Eljif'in menajeri açıkladı! "Real Madrid ve Liverpool istedi"
Fenerbahçe'den 16 milyon euro bonservis bedeliyle Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas’ın menajeri George Gardi, genç oyuncuyu Real Madrid, Liverpool ve Tottenham’ın da istediği açıkladı.
Ajansspor'da yer alan habere göre; Gardi, yaptığı açıklamada, ''Real Madrid, Liverpool ve Tottenham da Eljif Elmas ile ilgileniyordu; ancak Napoli bu transferde çok kararlıydı. Geleceği parlak bir oyuncu ve şimdiden bunu belli ediyor. Napoli’ye gelmek onun için doğru seçimdi; çünkü Ancelotti gibi ona inanan biriyle çalışacak.'' dedi.
Napoli'nin Cremonese ile oynadığı hazırlık maçında 69. dakikada oyuna dahil olan Makedon yıldız, İtalyan ekibinin formasını ilk defa giymişti.
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