Fenerbahçe'den son dakika transfer haberi.. Eljif Elmas'ı böyle duyurdular
Yaptığı isabetli transfer haberleriyle gündeme sık sık damga vuran İtalyan muhabir Gianluca Di Marzio'dan bomba bir iddia geldi.
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas'ın adı Avrupa'nın birçok kulübü ile anılıyor.
Ünlü İtalyan spor muhabiri Gianluca Di Marzio, Napoli Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin evinde bir toplantı düzenlendiğini ve bu toplantıda, transfer görüşmeleri yapıldığını iletti.
Fenerbahçe'nin Makedon futbolcusu için ülkenin köklü kulüplerinden Napoli'nin devreye girdiğini ve kulübün somut adımlar attığını da belirtti.
Napoli'nin yanı sıra Lazio'nun transfer listesinde yer alan Eljif Elmas için Fenerbahçe en az 20 milyon euroluk bonservis bedeli talep ediyor.
Elmas, bu sezon sarı-lacivertli forma ile çıktığı 39 maçta 3 gol kaydetmeyi başardı.
Napoli'de 2011-15 yılları arasında, Türk asıllı futbolcu Gökhan İnler forma giymişti...
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