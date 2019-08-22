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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Takvim
22.08.2019 - 09:36, Son Güncelleme:

Eljif Elmas'ın rekorunu kıracak! Ferdi Kadıoğlu... | Son dakika haberleri...

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Eljif Elmas'ın rekorunu kıracak! Ferdi Kadıoğlu... | Son dakika haberleri...

Gazişehir maçında 15 dakika şans bulan Ferdi, kalitesini kısa sürede gösterdi. F.Bahçe tarihinin en genç yaşta gol atan 3. oyuncusu olan Ferdi Kadıoğlu'nun Eljif'den kazanılan 16 milyon Euro'dan daha fazlasını getirebileceği iddia ediliyor.

Gazişehir maçında Fenerbahçe'nin 5'nci golünü atan Ferdi Kadıoğlu, 2007-08 sezonundan bu yana Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de gol atan en genç üçüncü oyuncu olmayı başardı.

16 MİLYON EURO'YA NAPOLİ'YE
18 yıl 11 ay 23 günde gol atan Elif Elmas 16 milyon Euro'ya Napoli'ye gitti. 19 yıl 2 ay 11 günlükken gol atan Salih Uçan, 4 milyon Euro kiralama ve 13.5 milyon Euro opsiyonla Roma'ya kiralandı.

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FERDİ REKORU GELİŞTİREBİLİR
19 yıl 10 ay 12 günlükken gol atan Ferdi'den de Fenerbahçe'nin büyük paralar kazanacağı konuşulmaya şimdiden başlandı. Ferdi'nin şans verilmesi halinde Eljif'in rekorunu kıracağı iddia ediliyor.

Napoli'li Eljif Elmas'ı izliyoruz...

 

Eljif Elmasın rekorunu kıracak Ferdi Kadıoğlu... | Son dakika haberleri...

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