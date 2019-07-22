Eljif Elmas'ın menajeri açıkladı: "Tarihi bir anlaşma"
İtalya Serie A'nın dev takımlarından Napoli, Kostas Manolaz ve Giovanni Di Lorenzo'nun ardından üçüncü transferini Eljif Elmas ile yapıyor.
19 yaşındaki futbolcunun salı günü öğlen saatlerinde yeni kulübüne resmi imzayı atacağı kaydedildi.
16 milyon Euro artı bonuslar ile Fenerbahçe'den transfer edilen Makedon futbolcunun menajeri George Galdi, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.
Ünlü İtalyan Gazeteci Gianluca Di Marzio'ya konuşan Galdi, "Türkiye'de tarihi bir anlaşmaya imza attık. Görüşmeler çok yorucuydu; çünkü Avrupa'nın üst seviye kulüpleri oyuncunun peşindeydi. Ancelotti'nin varlığı tercihimizde belirleyici oldu" diye konuştu.
SALI GÜNÜ İMZALIYOR
Fenerbahçe’nin başarılı futbolcusu Eljif Elmas, yarın İtalya’da sağlık kontrolünden geçtikten sonra Napoli ile sözleşme imzalayacak. Fenerbahçe’den İtalyan ekibi Napoli’ye transfer olacağı konuşulan Eljif Elmas’ın, yarın İtalya’da sağlık kontrollerinden geçip Napoli ile sözleşme imzalayacağı iddia edildi. Sky Sports’ta yer alan habere göre, Elmas’ın yarın öğle saatlerinde sağlık kontrolü sonrasında kulüp binasında resmi imzaların atılacağı ifade edildi.
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