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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Eljif Elmas'ın menajeri açıkladı: "Tarihi bir anlaşma"
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Futbol
Görkem ÇOKSEZEN
22.07.2019 - 16:22, Son Güncelleme:

Eljif Elmas'ın menajeri açıkladı: "Tarihi bir anlaşma"

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İtalya Serie A'nın dev takımlarından Napoli, Kostas Manolaz ve Giovanni Di Lorenzo'nun ardından üçüncü transferini Eljif Elmas ile yapıyor.

19 yaşındaki futbolcunun salı günü öğlen saatlerinde yeni kulübüne resmi imzayı atacağı kaydedildi.

16 milyon Euro artı bonuslar ile Fenerbahçe'den transfer edilen Makedon futbolcunun menajeri George Galdi, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

Ünlü İtalyan Gazeteci Gianluca Di Marzio'ya konuşan Galdi, "Türkiye'de tarihi bir anlaşmaya imza attık. Görüşmeler çok yorucuydu; çünkü Avrupa'nın üst seviye kulüpleri oyuncunun peşindeydi. Ancelotti'nin varlığı tercihimizde belirleyici oldu" diye konuştu.

SALI GÜNÜ İMZALIYOR

Fenerbahçe’nin başarılı futbolcusu Eljif Elmas, yarın İtalya’da sağlık kontrolünden geçtikten sonra Napoli ile sözleşme imzalayacak. Fenerbahçe’den İtalyan ekibi Napoli’ye transfer olacağı konuşulan Eljif Elmas’ın, yarın İtalya’da sağlık kontrollerinden geçip Napoli ile sözleşme imzalayacağı iddia edildi. Sky Sports’ta yer alan habere göre, Elmas’ın yarın öğle saatlerinde sağlık kontrolü sonrasında kulüp binasında resmi imzaların atılacağı ifade edildi.

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Eljif Elmasın menajeri açıkladı: Tarihi bir anlaşma

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