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Futbol
06.12.2019 - 09:12, Son Güncelleme:

Eljif Elmas'ın büyük şanssızlığı!

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Eljif Elmas'ın büyük şanssızlığı!

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de teknik direktör Ancelotti'nin koltuğu sallantıda. Ancelotti’nin gitmesi, kendisine çok güvenen Eljif Elmas’ın şanssızlığı olacak.

Eljif Elmas, sezon başında 16 milyon Euro’ya Napoli’ye imza atmıştı. Bu transferin gerçekleşmesinde en büyük pay, teknik direktör Carlo Ancelotti’nin Makedon oyuncuyu çok istemesiydi.

Ancelotti, 20 yaşındaki futbolcuyu son iki lig maçında 11’de görevlendirdi. Ancak İtalyan teknik adamın koltuğu sallantıda. Başkan De Laurentiis ile arası bozuk olan tecrübeli çalıştırıcıyla yollar her an ayrılabilir.

Ancelotti’nin gitmesi, kendisine çok güvenen Eljif Elmas’ın şanssızlığı olacak. (Fanatik)

Eljif Elmasın büyük şanssızlığı

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