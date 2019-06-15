Eljif Elmas'a çılgın teklif! La Liga... | Son dakika transfer haberleri...
Birçok kulübün peşinde olduğu Eljif Elmas için en ciddi teklif Sevilla’dan geldi. İspanyol basını, Sevilla’nın 15 milyon Euro ile birlikte Kjaer’i teklif ettiğini yazdı. El Decano’da çıkan haberde “Sevilla, Eljif’e ciddi bir yatırım yapacak. İlk hedef Eljif Elmas olacak” denildi.
Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları devam ederken Sarı-Lacivertli kulübe çılgın bir teklifin geldiği bildirildi. Sevilla'nın Eljif Elmas transferinde adeta gözünü kararttığı bildirildi.
DEVLER PEŞİNİ BIRAKMIYOR
İtalyan, İngiliz ve İspanyol takımlarının markajında olan Eljif için devreye giren son takım Sevilla oldu. Sevilla'nın Eljif için 15 milyon Euro ile birlikte Kjaer'i teklif ettiği öne sürüldü.
TOPLAM TEKLİF 23 MİLYON EURO
FENERBAHÇE'NİN eski oyuncusu Kjaer'in piyasa değerinin 8 milyon Euro civarında olduğu hesap edilirse Sevilla'nın Eljif için yaptığı teklif 23 milyon Euro'yu bulduğu görülüyor.
Eljif Elmas'ın hikayesini izliyoruz...
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