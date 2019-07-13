Eljif Elmas transferini İtalyanlar duyurdu!
Ünlü İtalyan Gazeteci Gianluica Di Marzio, Eljif Elmas'ın Napoli'ye transfer sürecinin tamamlandığını duyurdu.
Fenerbahçe ve Napoli, bir süredir transfer görüşmelerini gerçekleştiriyordu.
Sky Sports Italia'da yer alan habere göre Eljif Elmas, 16 milyon Euro bonservis artı bonuslarla birlikte Serie A ekibine transfer oldu.
Inter ve Milan'ın da devrede olduğu Makedon futbolcunun transferindeki son pürüzlerin 48 saat içinde giderilip transferin resmiyet kazanacağı kaydedildi.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle