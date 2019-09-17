Eljif Elmas, Şampiyonlar Ligi sahnesinde! Napoli'ye Liverpool karşısında iddaa...
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde günün sonucu en çok merak edilen maçlarından birinde Napoli ile Liverpool, San Paolo Stadyumu’nda kozlarını paylaşırken, Canlı Bahis heyecanını her zaman olduğu gibi Misli.com’da yaşayacaksınız.
NAPOLI - LIVERPOOL
İngiltere Premier Lig’de sezon fırtına gibi başlayan Liverpool, son olarak Newcastle United karşısında üç puanı alırken 5’te 5 yaptı. Tottenham’ı devirerek geçen sezon Devler Ligi’nde kupayı müzesine götüren İngilizler, bu sezonda da ipi en önde göğüslemek istiyor.
Konuk ekipte kaleci Alisson Becker’in sakatlığı sürerken, savunmacı Andrew Robertson’ın durumu şüpheli.
Sezona flaş skorlarla giriş yapan Napoli'de ise Dries Mertens ve Lorenzo Insigne ön plandaki isimler oldu. Son Sampdoria maçında Eljif Elmas da ilk 11'de mücadeleye başladı.
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER
- İki ekip Avrupa kupaları grup aşamalarında 4 kez karşılaşırken, 3 maç 2.5 ALT bitti.
- Liverpool geçen sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasında deplasmanda oynadığı 3 maçı da kaybetti.
- Son iki Şampiyonlar Ligi sezonunda en fazla maç kazanan (15) ve en fazla gol atan (65) takım Liverpool.
ÖNE ÇIKAN BAHİSLER
- Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih Liverpool’un karşılaşmayı kazanacağı yönünde. Bu maçı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %35’i konuk ekibi şanslı görüyor.
- Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği ikinci tercih ise maçta en az 3 gol atılacağı yönünde... Bu maçı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin yaklaşık %21’i mücadele 2.5 ÜST olur diyor.
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Geçtiğimiz yıl olduğu gibi iki ekip yine aynı grupta mücadele verecek.
Napoli, hafta sonu Sampdoria engelini zorlanmadan geçti ve Eljif'in ileri seviyede bir takıma kolayca adapte olduğunu görüyoruz.
Liverpool ise Newcastle karşısında maçın başında geriye düştüğü mücadeleyi 3-1’lik skorla kazandı ve Manchester City'nin kaybettiği haftada önemli bir avantajın sahibi oldu.
Napoli’de Milik’in durumu şüpheli. Liverpool'da kaleci Alisson, Naby Keita ve Clyne sakat olan isimler.
Napoli sezona iyi başladı. Öz güvenli oynuyorlar ve iç sahada tempolu oyun, en büyük kozları. Geçtiğimiz yıl bu sahada ve zor zamanlarında Liverpool engelini aşmışlardı. Geçtiğimiz yıldan daha iyi durumda olduklarını net olarak görüyoruz. Yenilmezliklerine yönelik bahis almayı mantıklı buluyorum.
Oran yükseltmek isteyenler Napoli galibiyetini denemeli.
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Geçen sezon Insigne, son anlarda Napoli'ye galibiyeti getirmişti! İzleyelim...
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