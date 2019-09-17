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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
17.09.2019 - 11:14, Son Güncelleme:

Eljif Elmas, Şampiyonlar Ligi sahnesinde! Napoli'ye Liverpool karşısında iddaa...

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Eljif Elmas, Şampiyonlar Ligi sahnesinde! Napoli'ye Liverpool karşısında iddaa...

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde günün sonucu en çok merak edilen maçlarından birinde Napoli ile Liverpool, San Paolo Stadyumu’nda kozlarını paylaşırken, Canlı Bahis heyecanını her zaman olduğu gibi Misli.com’da yaşayacaksınız.

NAPOLI - LIVERPOOL

İngiltere Premier Lig’de sezon fırtına gibi başlayan Liverpool, son olarak Newcastle United karşısında üç puanı alırken 5’te 5 yaptı. Tottenham’ı devirerek geçen sezon Devler Ligi’nde kupayı müzesine götüren İngilizler, bu sezonda da ipi en önde göğüslemek istiyor.

Konuk ekipte kaleci Alisson Becker’in sakatlığı sürerken, savunmacı Andrew Robertson’ın durumu şüpheli.

Sezona flaş skorlarla giriş yapan Napoli'de ise Dries Mertens ve Lorenzo Insigne ön plandaki isimler oldu. Son Sampdoria maçında Eljif Elmas da ilk 11'de mücadeleye başladı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- İki ekip Avrupa kupaları grup aşamalarında 4 kez karşılaşırken, 3 maç 2.5 ALT bitti.

- Liverpool geçen sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasında deplasmanda oynadığı 3 maçı da kaybetti.

- Son iki Şampiyonlar Ligi sezonunda en fazla maç kazanan (15) ve en fazla gol atan (65) takım Liverpool.

Eljif Elmas, Şampiyonlar Ligi sahnesinde Napoliye Liverpool karşısında iddaa...

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

- Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih Liverpool’un karşılaşmayı kazanacağı yönünde. Bu maçı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %35’i konuk ekibi şanslı görüyor.

- Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği ikinci tercih ise maçta en az 3 gol atılacağı yönünde... Bu maçı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin yaklaşık %21’i mücadele 2.5 ÜST olur diyor.

MİSLİ.COM YAZARI OZAN GÜR NE DİYOR?

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi iki ekip yine aynı grupta mücadele verecek.

Napoli, hafta sonu Sampdoria engelini zorlanmadan geçti ve Eljif'in ileri seviyede bir takıma kolayca adapte olduğunu görüyoruz.

Liverpool ise Newcastle karşısında maçın başında geriye düştüğü mücadeleyi 3-1’lik skorla kazandı ve Manchester City'nin kaybettiği haftada önemli bir avantajın sahibi oldu.

Napoli’de Milik’in durumu şüpheli. Liverpool'da kaleci Alisson, Naby Keita ve Clyne sakat olan isimler.

Napoli sezona iyi başladı. Öz güvenli oynuyorlar ve iç sahada tempolu oyun, en büyük kozları. Geçtiğimiz yıl bu sahada ve zor zamanlarında Liverpool engelini aşmışlardı. Geçtiğimiz yıldan daha iyi durumda olduklarını net olarak görüyoruz. Yenilmezliklerine yönelik bahis almayı mantıklı buluyorum.

Oran yükseltmek isteyenler Napoli galibiyetini denemeli.

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Geçen sezon Insigne, son anlarda Napoli'ye galibiyeti getirmişti! İzleyelim...

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