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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
30.03.2019 - 07:33, Son Güncelleme:

Eljif Elmas patlaması! 20 milyon euro...

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Eljif Elmas patlaması! 20 milyon euro...

Milli maç haftası, Eljif Elmas’a yaradı. Fenerbahçe’de son dönemde beklentilerin uzağında kalan 19 yaşındaki oyuncu, Makedonya formasıyla coştu.

Lazio Sportif Direktörü İgli Tare’nin izlediği maçlarda Letonya’ya 2 gol atan Elmas, Slovenya karşısında da etkili bir futbol sergiledi.

Lazio’nun teklifi beklenirken, genç yıldız için İtalya’dan çok ciddi bir talip daha çıktı: Fiorentina...

Kaçan balık büyük oldu
İki İtalyan ekibi, 4 sene önce Sergej Milinkovic-Savic için kozlarını paylaşmış, Genk’i 18 milyon Euro’ya ikna eden Lazio savaştan galip ayrılan taraf olmuştu. Sırp orta saha oyuncusu piyasa değerini 100 milyon Euro’ya çıkarttı, Fiorentina için kaçan balık büyük oldu. Floransa temsilcisi, aynı pişmanlığı yaşamamak için bu kez elini çabuk tutmak istiyor.

Yönetim yüksekten uçacak!
Haberlerde, Mor Menekşeler’in sezonun bitmesini beklemeden Fenerbahçe’ye teklif yapacağı belirtildi. Sarı-Lacivertliler, Eljif Elmas’ı 2017’de Rabotnicki Üsküp’ten 180 bin euroya transfer etmişti. İki İtalyan ekibinin rekabeti, Fenerbahçe’ye yarayacak.

Kanarya, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu için kapıyı 20 milyon eurodan açabilir.

 

 

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