Eljif Elmas patlaması! 20 milyon euro...
Milli maç haftası, Eljif Elmas’a yaradı. Fenerbahçe’de son dönemde beklentilerin uzağında kalan 19 yaşındaki oyuncu, Makedonya formasıyla coştu.
Lazio Sportif Direktörü İgli Tare’nin izlediği maçlarda Letonya’ya 2 gol atan Elmas, Slovenya karşısında da etkili bir futbol sergiledi.
Lazio’nun teklifi beklenirken, genç yıldız için İtalya’dan çok ciddi bir talip daha çıktı: Fiorentina...
Kaçan balık büyük oldu
İki İtalyan ekibi, 4 sene önce Sergej Milinkovic-Savic için kozlarını paylaşmış, Genk’i 18 milyon Euro’ya ikna eden Lazio savaştan galip ayrılan taraf olmuştu. Sırp orta saha oyuncusu piyasa değerini 100 milyon Euro’ya çıkarttı, Fiorentina için kaçan balık büyük oldu. Floransa temsilcisi, aynı pişmanlığı yaşamamak için bu kez elini çabuk tutmak istiyor.
Yönetim yüksekten uçacak!
Haberlerde, Mor Menekşeler’in sezonun bitmesini beklemeden Fenerbahçe’ye teklif yapacağı belirtildi. Sarı-Lacivertliler, Eljif Elmas’ı 2017’de Rabotnicki Üsküp’ten 180 bin euroya transfer etmişti. İki İtalyan ekibinin rekabeti, Fenerbahçe’ye yarayacak.
Kanarya, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu için kapıyı 20 milyon eurodan açabilir.
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