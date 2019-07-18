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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena / DIŞ HABERLER
18.07.2019 - 14:16, Son Güncelleme:

Eljif Elmas Napoli'ye ne kadar bonservise transfer oluyor?

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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas, Napoli'ye transferi için gün sayıyor. Kulüp ve oyuncu tarafıyla anlaşma sağlayan ve transferi resmiyete dökmeye hazırlayan İtalyanlar bu transfer için yüklü bir yatırım yapacak.

İtalyan basınında yer alan habere göre Makedonyalı oyuncu 15-16 milyon Euro arasında bir bedelle transfer olacak. Bu paranın iki yıl vade ile ödeneceği belirtiliyor.

Cuma günü Roma'da olması beklenen 19 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinden geçtikten sonra cumartesiye kadar resmi imzayı atması bekleniyor.

Fenerbahçede yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Real Madrid, Tottenham ve Lazio gibi kulüplerin de ilgilendiği Makedonyalı futbolcu için Fenerbahçe'nin kapıyı 20 milyon Euro'dan açtığı ve pazarlıklar sonunda bu meblağın 15-16 milyon Euro'lara indiği kaydedildi.

BERBER PAYLAŞTI

Eljif'in kuaforü de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, genç yıldız ile olan bir fotoğrafını paylaşarak, "Belki de son tıraş" notunu düştü.

Eljif Elmas Napoliye ne kadar bonservise transfer oluyor

Eljif Elmas Napoliye ne kadar bonservise transfer oluyor

Eljif Elmas Napoliye ne kadar bonservise transfer oluyor

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