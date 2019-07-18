Eljif Elmas Napoli'ye ne kadar bonservise transfer oluyor?
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas, Napoli'ye transferi için gün sayıyor. Kulüp ve oyuncu tarafıyla anlaşma sağlayan ve transferi resmiyete dökmeye hazırlayan İtalyanlar bu transfer için yüklü bir yatırım yapacak.
İtalyan basınında yer alan habere göre Makedonyalı oyuncu 15-16 milyon Euro arasında bir bedelle transfer olacak. Bu paranın iki yıl vade ile ödeneceği belirtiliyor.
Cuma günü Roma'da olması beklenen 19 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinden geçtikten sonra cumartesiye kadar resmi imzayı atması bekleniyor.
Real Madrid, Tottenham ve Lazio gibi kulüplerin de ilgilendiği Makedonyalı futbolcu için Fenerbahçe'nin kapıyı 20 milyon Euro'dan açtığı ve pazarlıklar sonunda bu meblağın 15-16 milyon Euro'lara indiği kaydedildi.
BERBER PAYLAŞTI
Eljif'in kuaforü de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, genç yıldız ile olan bir fotoğrafını paylaşarak, "Belki de son tıraş" notunu düştü.
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