Eljif Elmas kimdir kaç yaşındadır?

Eljif Elmas, yaz transfer sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından gündem konusu oldu. Makedonya'da yılın en iyi genç futbolcusu olarak seçilen Elmas, 27 Eylül 1999 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Makedonya'nın Skopje kentinde dünyaya gelen Eljif Elmas, futbola Makedonya kulubü Rabotnicki'nin altyapısında başlamış, 2015 yılında ise A takıma yükselip profesyonel olarak forma giymeye devam etmiştir.

1,82 boyunda olan ve sağ ayağına hakim olan Elmas, Makedonya'nın 21 yaş altı takımlarında forma giymiş, son olarak da Makedonya A Milli Takımı'na yükselmiştir. On numara mevkisinde oynayabilen genç yetenek, ihtiyaç halinde kanat ve merkez orta sahada da mücadele edebilmektedir.

Eljif Elmas, 2017/2018 sezonunun devre arasında lisansının çıkmasıyla birlikte A takımda forma giymeye başladı.

Makedonya Futbol Federasyonu tarafından “Yılın en iyi genç futbolcusu” ödülüne layık görülen Profesyonel Futbol Takımımızın genç oyuncusu Eljif Elmas, Fenerbahçe Televizyonu’na açıklamalarda bulundu.

Ödüle layık görüldüğü için çok mutlu olduğunu ifade eden genç futbolcu, Fenerbahçe’de her şeyin çok iyi gittiğini ve çok mutlu olduğunu belirtti. Taraftarlarımızın da desteğiyle sezon sonu şampiyonluğun geleceğine vurgu yapan genç futbolcu, başlamak için ocak ayını dört gözle beklediğini söyledi.

Makedonya’da en iyi genç oyuncu seçilmesiyle ilgili Eljif, “Seçildiğim için çok mutluyum. İnşallah böyle başarılar daha sonra da gelir. Aileme, milli takımım ve eski takımım Rabotnicki’ye çok teşekkür ederim. Çünkü onlar beni çok desteklediler. İnşallah Fenerbahçe’ye de çok katkım olur” dedi.

Fenerbahçe’de çok mutlu olduğunu belirten Eljif, “Burada çok mutluyum. Hepsi beni çok seviyor. Buradaki hava çok güzel. Her şey çok iyi gidiyor. Ben de başlamak için dört gözle ocak ayını bekliyorum” diye konuştu.

Taraftarlarımıza da çağrıda bulunan Eljif, “Onlar bizi hep desteklesin, sezon sonunda şampiyon olacağız” ifadelerine değindi.

Son olarak Takımın gidişatıyla ilgili değerlendirme yapan Eljif, “Takım daha iyiye gidiyor. İnşallah hep böyle kazanmaya devam ederiz. Böyle devam edersek kupada da ligde de şampiyon oluruz” diyerek sözlerini noktaladı.