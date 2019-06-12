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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
12.06.2019 - 17:17, Son Güncelleme:

Eljif Elmas İtalya'da manşetlerden inmiyor

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Eljif Elmas İtalya'da manşetlerden inmiyor

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Fenerbahçeli Eljif Elmas İtalya'da manşetlerden inmiyor.

Corriere dello Sport, Napoli'nin talip olduğu 19 yaşındaki Makedon yıldıza tam sayfa ayırdı. Gazete Elmas'ı uzun zamandır takibine alan Napoli scoutlarının teknik direktör Carlo Ancelotti'ye verdiği raporda Eljif Elmas'ın takımın yeni Marek Hamsik'i olabileceğine vurgu yaptığına dikkat çekti.

12 yıl formasını giydiği Napoli de kaptanlığa kadar yükselen ve geçen sezonun devre arasında Çin'in Yifang kulübüne transfer olan Hamsik'in yerine genç bir yıldız adayı arayan İtalyan kulübü, F.Bahçe ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

YÜKSEK PROFİLLİ
Gazete, F.Bahçe'nin 15 milyon Euro isteğinin Napoli tarafından makul bulunduğunu da okuyucularına duyurdu. Transfer raporunda adının yanına "yüksek profilli" notu düşülen Eljif Elmas'ın transferi için sportif direktör Cristiano Giuntoli'nin, Ancelotti'ye "mutlaka transfer etmeliyiz" dediği de belirtildi.

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Eljif Elmas İtalyada manşetlerden inmiyor

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