Eljif Elmas için son 48 saat
İtalyan basınına göre; transfer bitti, açıklama bekleniyor.
Fenerbahçe’de Eljif Elmas’ın yeni takımı netlik kazandı. Napoli’de teknik direktör Carlo Ancelotti’nin çok istediği, Eljif Elmas’ı 16 milyon Euro artı bonuslar karşılığında kadrosuna kattı ve resmi açıklama 48 saat içerisinde yapılacak.
Avrupa basınına açıklamalarda bulunan FIFA menajeri Leonardo Corsi, Eljif transferi için şunları söyledi: “Napoli’yi transferi bitirdiği için tebrik ederim. Orta sahada hem nitelik hem de nicelik yönünden kendisini kanıtlamış bir oyuncuyu aldılar.”
ZAJC, BETiS’E
İspanyol basını, Real Betis’in Miha Zajc için F.Bahçe ile görüştüğünü duyurdu. Estadio Deportivo’nun iddiasına göre; F.Bahçe 9 milyon Euro bonservis talep etti. Transferin önümüzdeki hafta netleşmesi bekleniyor.
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