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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
16.09.2019 - 08:46, Son Güncelleme:

Eljif Elmas için Modric benzetmesi!

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Eljif Elmas için Modric benzetmesi!

İtalya Serie A'nın 3. hafta maçında Napoli, sahasında konuk ettiği Sampdoria'yı 2-0 mağlup etti. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Napoli'ye 16 milyon euro bonservisle transfer olan Makedon oyuncu Eljif Elmas, ilk 11'de başladığı Sampdoria maçındaki performansıyla büyük alkış aldı.

İlk 11 çıktığı maçın 76. dakikasında yerini Lorenzo Insigne'ye bırakan Eljif Elmas, Allan'ın dinlendirildiği maçta oldukça başarılı bir görüntü sergiledi

İki gol şansından sonuç alamasa da Eljif, girdiği 8 ikili mücadelenin 5'inde kazanan taraf olarak çıkarken koşu ve depar hızı ortalamalarında ise takımında üçüncü, maçta dördüncü sırayı aldı.

 Performansı basında da geniş yer bulurken Gazzetta dello Sport, "Etkili ayaklara ve Gattuso'dan gelen karaktere sahip Makedon Elmas'ın kusursuz başlangıcının altını çizmeliyiz. 19 yaşında ve çok fazla gelişim gösterebilir ama zaten şu an rekabetçi durumda ve oldukça iyi bir kişiliğe sahip. Güzel bir transfer" ifadelerini kullandı.

İşte Eljif için basında kullanılan diğer ifadeler:

Corriere dello Sport - "Küçük Modric, zerafeti ile oyuna hakim oluyor. Bir star gibi dans ederken hemen bir canavara dönüşebiliyor. Sabit bir rolü yok çünkü hepsini yapabiliyor"

Il Mattino - "Allan'ın yerine oynadı ve Brezilyalı'yı aratmadı. Bir çılgın gibi koşuyor ve sahanın her alanına etki ediyor. Zarif ayaklara sahip"

Eljif Elmas da maçtan sonra Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Taraftarımızın önündeki ilk maçımızdan ve galibiyetten dolayı çok mutluyum" dedi.

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