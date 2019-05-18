'Eljif Elmas için Inter'le görüştüm'
Kuzey Makedonya Milli Takımı Kaptanı Goran Pandev, Fenerbahçe’de forma giyen vatandaşı Eljif Elmas’a İtalyan devi Inter’in talip olduğunu açıkladı.
Kariyerini Genoa’da sürdüren eski G.Saraylı Pandev, Inter yöneticisi Beppe Moratta’nın kendisini arayarak Elmas’ın özelliklerini sorduğunu söyleyerek, “Inter, Eljif için güzel bir seçenek. İki tarafla temasa geçtim ve görüşmelerine aracılık ettim. Eljif’i Inter formasıyla görmek isterim” diye konuştu.
BAŞKA TEKLİFLER DE VAR
Eljif Elmas’a Avrupa’dan başka teklifler de geldiğini ifade eden Pandev, “Ben üzerime düşeni yaptım. Inter’in teklifini kabul edip etmemek ailesine kalmış” dedi.
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