Eljif Elmas için flaş karar! F.Bahçe...
Ümraniyespor kupa maçında kırmızı kart gören ve Bursaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek olan F.Bahçe'nin genç yıldızı için karar verildi.
Makedon futbolcu, Ümraniyespor maçında rakibine yaptığı sert faulun ardından kırmızı kart gördü.
Eljif Elmas, 47. dakikada takımı 10 kişi bıraktı. Yönetim, genç oyuncu için teknik heyetten rapor istedi. Eljif’e, gördüğü kırmızı kart nedeniyle para cezası verileceği öğrenildi. (Fanatik)
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