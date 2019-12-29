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GeriFutbol Eljif Elmas için Beşiktaş yanıtı: "Napoli'de kalacak" | Transfer haberleri
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Futbol
Haber Giriş: 29.12.2019 - 01:36,Son Güncelleme:/

Eljif Elmas için Beşiktaş yanıtı: "Napoli'de kalacak" | Transfer haberleri

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Eljif Elmas için Beşiktaş yanıtı: "Napoli'de kalacak" | Transfer haberleri

Napoli'de forma giyen Eljif Elmas'ın babası Djevat Elmas, oğlunun Beşiktaş'a transfer olacağı yönündeki iddialar hakkında açıklama yaptı..

Spor Arena Dış Haberler | Fenerbahçe'den sezon başında 12 milyon euroya Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas için babası Djevat Elmas'ta önemli açıklamalar geldi.

"ELJIF, NAPOLI'DE KALACAK"

Makedon futbolcunun Beşiktaş'a transfer olacağına dair iddialara yanıt veren Djevat Elmas, Haberler doğru değil. Medyanın yazdıkları gerçekleri yansıtmıyor. Ben kimseyle görüşmedim. Eljif Napoli'de kalacak" dedi.

"KUPALAR KAZANMAK İSTİYOR"

Eljif'in Napoli'de mutlu olduğunu vurgulayan Djevat Elmas, "Eljif Napoli'ye takıma yardımcı olmak için geldi. Kupalar kazanmayı çok istiyor. Kişisel hedefleri doğrultusunda daha iyi oyuncu olmak için çok çalışmak var. Şu ana kadar onun için kolay bir sezon olmadı. Daha düzenli oynadığı dönemler de olacaktır" şeklinde konuştu.

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Eljif Elmas için Beşiktaş yanıtı: Napolide kalacak | Transfer haberleri


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