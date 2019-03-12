Eljif Elmas gözden düştü
Başakşehir maçında vasatı aşamayan ve hatalı paslarıyla çıldırtan Eljif Elmas, Ersun Yanal’ın gözünden düştü.
Fenerbahçe'nin Makedon futbolcu Eljif'in son haftalarda düşen formu, Başakşehir maçında dibe vurdu.
Oyunda kaldığı 45 dakikada peş peşe top kayıpları ve hatalı paslarıyla çıldırtan Eljif Elmas, Ersun Yanal’ın gözünden düştü.
Kalan haftalarda kulübeye mahkum olacak 19 yaşındaki oyuncu, transfer çalışmalarına göre yeni sezonda kiralık olarak gönderilebilir.
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