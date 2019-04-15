Eljif Elmas, Galatasaray'ı tiye aldı...
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Ülker Stadı'nda oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde takımının beraberlik golünü atan Eljif Elmas, bugün yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılılara gönderme yaptı.
Mücadelenin 1-1 eşitlikle sona ermesiyle Galatasaray'ın Kadıköy'deki galibiyet hasreti 20 yıla çıkarken, Makedon oyuncu, sarı-kırmızılıları tiye alan bir paylaşım yaptı.
Sosyal medya hesabından bebeklik fotoğrafını paylaşan Eljif, sarı lacivert kalp ve gülücük emojisi kullanarak tarih olarak 1999 yazdı.
Galatasaray'ın, Kadıköy'de 1999 yılında aldığı son galibiyete gönderme yapan Eljif'in bu paylaşımı, sarı lacivertli taraftarlar tarafından beğenildi.
İşte o paylaşım:
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