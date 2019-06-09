Eljif Elmas bombası patlıyor! | Son dakika transfer haberleri...
Atletico Madrid kulübünün yetkililerinin, Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki yıldızı Elfjif Elmas için bu hafta İstanbul’a gelmesi bekleniyor.
Yönetimin en büyük gelir beklediği isim Eljif Elmas... Avrupa’da ciddi piyasası bulunan ve geçen sezondan bu yana pek çok kulüp tarafından izlenen 19 yaşındaki yıldız için Atletico Madrid 14 milyon Euro’luk teklif yapmıştı. Fenerbahçe bu öneriyi kabul ederken, İspanyol kulübünün yetkililerinin bu hafta İstanbul’a gelmesi bekleniyor.
Eljif ile ilgilenen diğer ekipler arasında İnter, Tottenham, Napoli de yer alıyor.
Fenerbahçe'li Eljif Elmas'ın hikayesi...
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