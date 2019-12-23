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GeriFutbol Eljif Elmas, 90+4'te Napoli'yi kurtardı!
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Futbol
23.12.2019 - 00:51, Son Güncelleme:

Eljif Elmas, 90+4'te Napoli'yi kurtardı!

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Eljif Elmas, 90+4'te Napoli'yi kurtardı!

Napoli, Serie A'da Sassuolo'yu 90+4. dakikada Eljif Elmas'ın attığı golle 2-1 mağlup etti ve 8 hafta sonra galibiyetle tanıştı.

Serie A'da kötü günler geçiren Napoli, Eljif Elmas ile hayata tutundu.

Teknik direktörlük koltuğuna Gennaro Gattuso'yu getiren Napoli, Sassuolo'yu 2-1 mağlup ederken galibiyeti getiren golü 90+4. dakikada Eljif Elmas kaydetti.

Karşılaşmaya 70. dakikada dahil olan Eljif Elmas, Napoli'deki ilk golünü kaydetmiş oldu.

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