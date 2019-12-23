Eljif Elmas, 90+4'te Napoli'yi kurtardı!
Napoli, Serie A'da Sassuolo'yu 90+4. dakikada Eljif Elmas'ın attığı golle 2-1 mağlup etti ve 8 hafta sonra galibiyetle tanıştı.
Serie A'da kötü günler geçiren Napoli, Eljif Elmas ile hayata tutundu.
Teknik direktörlük koltuğuna Gennaro Gattuso'yu getiren Napoli, Sassuolo'yu 2-1 mağlup ederken galibiyeti getiren golü 90+4. dakikada Eljif Elmas kaydetti.
Karşılaşmaya 70. dakikada dahil olan Eljif Elmas, Napoli'deki ilk golünü kaydetmiş oldu.
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıkla
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle