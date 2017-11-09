"Elimde sihirli değnek yok"

Üzülmez, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 haftadır görevde bulunduklarını ve hedeflerinin 3 puan gerisinde olduklarını belirtti.

Uzun lig maratonunda puan kayıplarının normal olduğunu ve bireysel olarak büyük hatalar yaptıklarının altını çizen Üzülmez, bunun da maç içerisinde sıkıntıları artırdığına dikkati çekti.

Yaşanan sıkıntılara rağmen Çaykur Rizespor'un hedefine ulaşacağının altını çizen Üzülmez, "Hedefimiz belli. Sendelesek de tökezlesek de istediğimiz hedefe ulaşacağız. Milli arada bireysel sıkıntılarımızı gidermek için çalışıyoruz. İlk yarıda kalan 6 maçı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Elbette rakiplerimiz de tökezleyecek ama önemli olan bizim öz eleştirimizi yapıp nasıl bir performans göstereceğimiz." diye konuştu.

Takımın bir önceki yıl Süper Lig'den düştüğünü hatırlatan Üzülmez, şöyle devam etti:

"Bu takım Süper Lig'de maç kaybetmemeyi ön plana çıkartan takımdı. Şimdi ise bizim kazanmayı ön plana çıkartmamız lazım. Takımda kazanma alışkanlığını sağlamamız gerekiyor. İbrahim Üzülmez olarak benim sihirli bir değneğim yok. Tabii ki daha önce çalıştırdığım takımlarda dokunuşlar yaptım. Bunu oyuncularıma da söylüyorum. Bizim de bir dokunuş yapmamız gerek. Herkesin beklediği İbrahim Üzülmez'in dokunuş yapması. Bunu şu ana kadar yapamadık. Gelecekle ilgili hedeflerimden asla vazgeçmedim. Zaten bu iddiamı sürdüremezsem burada bulunmamın bir anlamı yok."

İbrahim Üzülmez, devre arası transferinde yerli oyuncu tercihlerinin önemine değinerek, "Yabancı oyuncudan çok hedeflerimize katkı sağlayacak yerli oyuncuların bu takımın içinde olması gerektiğini düşünüyorum. Kadromuzda 10 yabancı oyuncu var. Hepsinin sözleşmeleri 3-4 sene olarak devam ediyor. 10 tane yabancı olacağına 4 tane bu takım içinde net olarak kullanacağım oyuncu olsun. Kontenjan nedeniyle kadroda olmayan oyuncunun vücut dilinde ister istemez sorun yaşıyorsun. Bu yüzden devre arasında yapacağımız yapılanma ve dokunuşlar çok önemli." ifadelerini kullandı.

Bu arada yeşil-mavili ekipte Leonard Kweuke, takımdan ayrı çalışırken, milli takım kampında bulunan Oğulcan Çağlayan çalışmada yer almadı.