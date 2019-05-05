Elif Elmas'tan Luis Suarez paylaşımı
Fenerbahçe'de son haftalarda gösterdiği performansla beğeni toplayan Elif Elmas'tan Barcelona forması giyen Luis Suarez paylaşımı geldi.
Fenerbahçe'de son haftalarda gösterdiği performansla beğeni toplayan Elif Elmas'tan Luis Suarez paylaşımı geldi. Genç yıldız, kendisine imzalı forma gönderen Uruguaylı golcü Luis Suarez'i etiketleyerek, "Teşekkürler" notunu düştü.
Elif'in, Suarez'in altına Martin Skrtel'i de etiketlemesi formayı Slovak stoperin aracılığıyla aldığı yorumları yapıldı.
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