Elif Çongur'un yeni kitabı “Köşe Gönderinin Bir Metre Kadar Gerisi” çıktı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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HaberlerDiğer HaberleriElif Çongur'un yeni kitabı “Köşe Gönderinin Bir Metre Kadar Gerisi” çıktı
Diğer Elif Çongur'un yeni kitabı “Köşe Gönderinin Bir Metre Kadar Gerisi” çıktı
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03.03.2018 - 18:48, Son Güncelleme:

Elif Çongur'un yeni kitabı “Köşe Gönderinin Bir Metre Kadar Gerisi” çıktı

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Beş yıldır hurriyet.com.tr’de spor yazıları yazan Elif Çongur'un ikinci spor kitabı “Köşe Gönderinin Bir Metre Kadar Gerisi” İmge Kitabevi Yayınları’ndan çıktı.

İlk kitabı “Senin Adamın Gol Diyo” büyük ilgi gören Elif Çongur’un yeni kitabının arka kapağında spor dünyasından önemli isimlerin Çongur’un spor yazarlığı ile ilgili görüşleri yer alıyor. O isimler ve görüşleri şöyle. Beş yıldır hurriyet.com.tr’de spor yazıları yazan Elif Çongur'un ikinci spor kitabı “Köşe Gönderinin Bir Metre Kadar Gerisi” İmge Kitabevi Yayınları’ndan çıktı. İlk kitabı “Senin Adamın Gol Diyo” büyük ilgi gören Elif Çongur’un yeni kitabının arka kapağında spor dünyasından önemli isimlerin Çongur’un spor yazarlığı ile ilgili görüşleri yer alıyor. O isimler ve görüşleri şöyle. 

Önder Özen: Elif Çongur'un duruşu güzeldir. Durmayışı da güzeldir; ters kanatta oynayan Metin Kurt gibidir. “Baskı altında” geri dönmez, öne oynar, sol kanattan bindirir. Geri vitesi yoktur. Yazıları güldürüşlü, nükteli ve samimidir. Duruşunu, durmayışını, yazılarını yani Elif Çongur’u çok severiz.

Ateş Bakan: Elif Çongur karanlıktaki spor medyasının ateş böceği. Işık veriyor. Bakamadığımız bir açıdan bakıyor, göremediklerimizi gözümüzün önüne seriyor. Futbolun sarp kayalarına çiçekler ekiyor. Geçmişte ekilen nadir çiçekleri buluyor, çıkartıyor, suluyor ve yaşatıyor. Onu okurken futbolun sadece futbol olmadığını, yaşamın bir parçası olduğunu hatta yaşamın kendisi olduğunu anlıyoruz. “Ofsayt” gözümüze bir başka gözüküyor. Hep birlikte “ofsayta düştüğümüzü” fark ediyoruz...

Güven Göktaş: Yazılarında İslam Çupi, Kahraman Bapçum gibi özlediğimiz spor yazarlarının tadını alabiliyorsunuz... Aşkla sevdiği takımı biliyorsunuz ama yazıları başka bir takımı tuttuğunu düşündürebiliyor size. Hem “mahalle”nin hem sporun hem de sanatın içinden gelmesi, yazılarına öyle güzel yansıyor ki okudukça daha çok tadına varıyorsunuz.

çArşı: Elif Hoca’nın yazılarını okuduğumuzda taraflı bir dil çıkıyor karşımıza. İyiden, güzelden, doğrudan taraf, adaleti gözeten, vicdanlı, soluk alıp veren bir dil. Eleştirel yaklaşımlarında kendine daima geçmişin iyiliklerini nirengi alan bir dil. Buna çok ihtiyacımız var. Mevcut karanlığın yozlaştırdığı günlerin inadına, temiz ve samimi bir geçmiş Elif Çongur’un kaleminden geleceği aydınlatıyor çünkü.   

Elif Çongurun yeni kitabı “Köşe Gönderinin Bir Metre Kadar Gerisi” çıktı
                                                                                                           

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