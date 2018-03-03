Elif Çongur'un yeni kitabı “Köşe Gönderinin Bir Metre Kadar Gerisi” çıktı

İlk kitabı “Senin Adamın Gol Diyo” büyük ilgi gören Elif Çongur’un yeni kitabının arka kapağında spor dünyasından önemli isimlerin Çongur’un spor yazarlığı ile ilgili görüşleri yer alıyor. O isimler ve görüşleri şöyle. Beş yıldır hurriyet.com.tr’de spor yazıları yazan Elif Çongur'un ikinci spor kitabı “Köşe Gönderinin Bir Metre Kadar Gerisi” İmge Kitabevi Yayınları’ndan çıktı. İlk kitabı “Senin Adamın Gol Diyo” büyük ilgi gören Elif Çongur’un yeni kitabının arka kapağında spor dünyasından önemli isimlerin Çongur’un spor yazarlığı ile ilgili görüşleri yer alıyor. O isimler ve görüşleri şöyle.

Önder Özen: Elif Çongur'un duruşu güzeldir. Durmayışı da güzeldir; ters kanatta oynayan Metin Kurt gibidir. “Baskı altında” geri dönmez, öne oynar, sol kanattan bindirir. Geri vitesi yoktur. Yazıları güldürüşlü, nükteli ve samimidir. Duruşunu, durmayışını, yazılarını yani Elif Çongur’u çok severiz.

Ateş Bakan: Elif Çongur karanlıktaki spor medyasının ateş böceği. Işık veriyor. Bakamadığımız bir açıdan bakıyor, göremediklerimizi gözümüzün önüne seriyor. Futbolun sarp kayalarına çiçekler ekiyor. Geçmişte ekilen nadir çiçekleri buluyor, çıkartıyor, suluyor ve yaşatıyor. Onu okurken futbolun sadece futbol olmadığını, yaşamın bir parçası olduğunu hatta yaşamın kendisi olduğunu anlıyoruz. “Ofsayt” gözümüze bir başka gözüküyor. Hep birlikte “ofsayta düştüğümüzü” fark ediyoruz...

Güven Göktaş: Yazılarında İslam Çupi, Kahraman Bapçum gibi özlediğimiz spor yazarlarının tadını alabiliyorsunuz... Aşkla sevdiği takımı biliyorsunuz ama yazıları başka bir takımı tuttuğunu düşündürebiliyor size. Hem “mahalle”nin hem sporun hem de sanatın içinden gelmesi, yazılarına öyle güzel yansıyor ki okudukça daha çok tadına varıyorsunuz.

çArşı: Elif Hoca’nın yazılarını okuduğumuzda taraflı bir dil çıkıyor karşımıza. İyiden, güzelden, doğrudan taraf, adaleti gözeten, vicdanlı, soluk alıp veren bir dil. Eleştirel yaklaşımlarında kendine daima geçmişin iyiliklerini nirengi alan bir dil. Buna çok ihtiyacımız var. Mevcut karanlığın yozlaştırdığı günlerin inadına, temiz ve samimi bir geçmiş Elif Çongur’un kaleminden geleceği aydınlatıyor çünkü.



