Elia'dan hakem isyanı!

İşte Elia'nın açıklamaları;

"Bence ortada bir maçtı. Sonuçta bir kanat oyuncusu opsiyonları değerlendirmeli, yaratıcı olmalı. Hakem sizi savunan oyuncunun faullerini es geçerse bundan cesaret alabilir. Sarı kart verse belki daha farklı olurdu. Elimden geleni yaptım ama iyi defans yaptılar.

Tek yapmamız gereken kendimize odaklanmak, kendimizi düşünmek. Bayern Münih büyük bir takım ama Hoffenheim onları yendi, bugün de Braga'ya yenildi. Futbolda her türlü sonuç var. Her durumda kendimize bakmamız lazım. Bizim ne yapacağımız önemli"