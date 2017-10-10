Usta, yaptığı açıklamada, ligin başında olduklarını belirterek, "Ligdeki 7 maça baktığımızda bizim acı kaybımız Alanyaspor maçıdır. İstanbul'da oynadığımız 3 maçta da berabere kaldık. Bu maçlardan galibiyetle ayrılabilirdik ama önümüzde uzun bir yolculuk var. İnanıyorum ki bu takım bu sene iyi işlere imza atacak." dedi.

Trabzonspor'un sorunları bulunduğunu ve bunları görmezden gelecek bir durumlarının olmadığını aktaran Usta, "Nerede ne sorunumuz var, nasıl aşabiliriz, bunun mücadelesini veriyoruz. Trabzonspor, hepimizin takımı. Elbette herkese eleştiri yapalım ama sahip de çıkalım." ifadelerini kullandı.

Usta, Trabzonspor'un altyapısında Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür gibi kaliteli oyuncuları olduğunu vurgulayarak, "Daha sağlıklı şekilde geleceğimizi emanet edecek çocuklarımızı ortaya çıkarmak için mutlaka orada kalıcı sisteme ihtiyaç var. Altyapıdan gelen oyunculara gözümüzün nuru gibi bakmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerin zirveye oynayan takımlarda daha kolay kazanılacağını anlatan Usta, şunları kaydetti:

"Alt sıralara hiç kimsenin tahammülü yok. Alt sıralarda olan takımın içerisinde bu gençler kaybolup gidecek. Geçen 2 senede bunu gördük. Bu sene bu işi iyi yerlere taşımamız lazım. İyi takımla olursak alttan başka isimler de gelecek. Hep beraber bu takıma sahip çıkmamız lazım ki geleceğimizi garanti altına alalım. Abdülkadir, Yusuf gibi iki oyuncumuzu 'Hala yetiştirilmesi gerekir, önlerinde çok uzun yol var.' diye bakıp geliştirirsek 1-2 sene sonra her birinin değeri 20-25 milyon avro olur. Trabzonspor, hep transfer yaparak bu yolculuğu yapamaz. Gençlere tüm şehir olarak sahip çıkmamız lazım."