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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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18.11.2019 - 11:17, Son Güncelleme:

Eldor Shomurodov Galatasaray'da iddiası

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Radamel Falcao'nun bitmek bilmeyen sakatlığı ve Florin Andone'nin 3 ay sahalardan uzak kalacak olması üzerine forvet transferine odaklanan Galatasaray'da rota Rusya'ya çevrildi. Sarı-kırmızılı ekip Rostov'un Özbek golcüsüne yöneldi.

Birçok forvetle ismi anılan Galatasaray için Özbekistan'dan bomba bir iddia geldi. Özbekler, Rusya'nın Rostov takımında forma giyen Eldor Shomurodov'un, ocak ayından itibaren sarı-kırmızılı takımda futbol hayatını sürdüreceğini ifade etti.

"Eldor, Türk dünyasının en büyük takımına gidiyor" diye haberler yapan Özbek basını, 24 yaşındaki oyuncunun İstanbul'da yaşama hayaline çok yakın olduğunu gündeme getirdi.

Onyekuru ateşi yaktı
Onyekuru ateşi yaktı

"BİR YANLIŞLIK OLMASIN!"

Eldor'un G.Saray'dan teklif aldığında kendisiyle konuştuğunu açıklayan amcası Ilkhom, "Önce ona 'G.Saray olduğuna emin misin?' diye sordum. Çünkü menajerler seni büyük takıma götürüyoruz deyip, alt lig takımlarına da transfer edebiliyorlar" diye konuştu.

Ilkhom, Rostov'un Eldor'a G.Saray için kolaylık yapması gerektiğini de sözlerine ekledi.

24 yaşındaki futbolcunun 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunurken oyuncunun talebini göz önünde bulunduran Rostov'un transfere onay vereceği ifade edildi.

18 MAÇTA 14 GOL KATKI

Rusya Premier Ligi ve Rusya Kupası olmak üzere bu sezon 18 karşılaşmaya çıkan Özbek futbolcu 10 gol 4 asist üretti.

Eldor Shomurodov Galatasarayda iddiası

Eldor Shomurodov Galatasarayda iddiası

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