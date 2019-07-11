Eldivenleri çıkar Karius
İki direk arasından çıkan Loris Karius, takımla birlikte toplu çalışmaya katıldı.
Rakibin önde baskı yaptığı anlarda kalecilerin bir libero gibi rol alarak oyuna katılmalarını isteyen Abdullah Avcı, dün Loris Karius’tan eldivenlerini çıkartmasını istedi. Elle oynama yasağı koyan Avcı, Alman kalecinin ayakla oynama becerisini daha yüksek bir seviyeye çıkartmaya çalışıyor.
BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyun anlayışını takıma empoze ettirmek için çalışmalara başladı. Riva’daki Türkiye Futbol Federasyonu’nun kamp tesislerinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren siyah beyazlılarda Avcı, dün kalecilere eldivenleri çıkarttırdı! Kalecilerin de her zaman oyunun içinde olmaları ve ayaklarını çok iyi kullanmaları gerektiğini savunan Avcı, dünkü çalışmada Loris Karius’tan eldivenlerini çıkarmasını istedi. Abdullah Avcı, Alman kaleciye elle oynama yasağı koyarak, sadece ayaklarını kullanması ve bir libero gibi çift kale maçta oynamasını sağladı.
Rakibin öndeki baskısına çözüm
MEDİPOL Başakşehir’de Volkan Babacan ve Mert Günok’tan da aynı taleplerde bulunan Avcı, her iki kalecinin de bu anlamda stilini değiştirmeyi başarmıştı. Her iki kaleci de Başakşehir formasıyla A Milli Takım’a kadar yükselmeyi başarmıştı. Avcı, rakibin önde yaptığı baskıyı, kalecileri de bir savunmacı gibi oyuna sokarak, kırmayı hedefliyor ve nitekim Başakşehir’de de bunu sıklıkla uyguladı.
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