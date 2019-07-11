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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
11.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Eldivenleri çıkar Karius

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İki direk arasından çıkan Loris Karius, takımla birlikte toplu çalışmaya katıldı.

Rakibin önde baskı yaptığı anlarda kalecilerin bir libero gibi rol alarak oyuna katılmalarını isteyen Abdullah Avcı, dün Loris Karius’tan eldivenlerini çıkartmasını istedi. Elle oynama yasağı koyan Avcı, Alman kalecinin ayakla oynama becerisini daha yüksek bir seviyeye çıkartmaya çalışıyor.

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyun anlayışını takıma empoze ettirmek için çalışmalara başladı. Riva’daki Türkiye Futbol Federasyonu’nun kamp tesislerinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren siyah beyazlılarda Avcı, dün kalecilere eldivenleri çıkarttırdı! Kalecilerin de her zaman oyunun içinde olmaları ve ayaklarını çok iyi kullanmaları gerektiğini savunan Avcı, dünkü çalışmada Loris Karius’tan eldivenlerini çıkarmasını istedi. Abdullah Avcı, Alman kaleciye elle oynama yasağı koyarak, sadece ayaklarını kullanması ve bir libero gibi çift kale maçta oynamasını sağladı.

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Rakibin öndeki baskısına çözüm

MEDİPOL Başakşehir’de Volkan Babacan ve Mert Günok’tan da aynı taleplerde bulunan Avcı, her iki kalecinin de bu anlamda stilini değiştirmeyi başarmıştı. Her iki kaleci de Başakşehir formasıyla A Milli Takım’a kadar yükselmeyi başarmıştı. Avcı, rakibin önde yaptığı baskıyı, kalecileri de bir savunmacı gibi oyuna sokarak, kırmayı hedefliyor ve nitekim Başakşehir’de de bunu sıklıkla uyguladı.

Eldivenleri çıkar Karius

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Eldivenleri çıkar Karius
 

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