Elazığspor'un adı değişti!

Kulüp başkanı Sedat Karataş ve Tetiş Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Tetik, bordo-beyazlı ekibin isminin 1,5 yıl süreyle Tetiş Yapı Elazığspor olmasını öngören sözleşmeye imza attı.

Başkan Karataş, yaptığı açıklamada, sezonun ikinci yarısından itibaren takımın isminin Tetiş Yapı Elazığspor olacağını belirterek, desteklerinden dolayı şirket yetkililerine teşekkür etti.

Tetiş Yapı Elazığspor olarak ligin ikinci yarısına daha iyi bir başlangıç yaparak girmek istediklerini vurgulayan Karataş, "Bu birlikteliğin güzel başarılara vesile olmasını diliyorum. Ayrıca bu sponsorluk anlaşmasının yapılmasına katkı sunan Elazığ Valimiz Çetin Oktay Kaldırım’a ve Belediye Başkanımız Mücahit Yanılmaz’a camiamız ve taraftarlarımız adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tetik ise kentin marka değeri olan Elazığspor’a isim sponsoru olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, yapılan anlaşmanın her iki tarafa hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.