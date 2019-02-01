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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: İHA
01.02.2019 - 13:25, Son Güncelleme:

Elazığspor'dan 1 saatte transfer rekoru

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Elazığspor'dan 1 saatte transfer rekoru

Yaşadığı ekonomik sıkıntı ve yönetim boşluğunun ardından Kayyum idaresine geçen Elazığspor, transfer tahtasını son 2 saat kala açmasıyla birlikte transfer atağına geçti. Daha önceden görüşülen 22 oyuncu ile son 1 saatte anlaşmalar sağlanıp, imzalar atılarak TFF'ye bildirildi. 

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden kayyumla yönetilen Elazığspor'da, Vali Çetin Oktay Kaldırım ile Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan’ın büyük uğraşları sonucu transfer engeli sürenin bitimine sayılı saatler kala kaldırdı. Transfer tahtasının açılmasıyla birlikte bordo-beyazlı kulübün Kayyum Başkanı Sebahattin Devecioğlu, bazı eski başkanlardan da destek alarak son 1 saatte 6'sı kiralık, 22 futbolcuyla sözleşme imzalayarak bir rekor kırdı. 

Sezon sonuna kadar 10 isimle anlaştı 

Gece yoğun bir mesai harcayan transfer komitesinin sezon sonuna kadar anlaştığı futbolcular, Ahmet Burak Solakel, Bakemenga, Emir Gökçe, Murat Ceylan, Kadir Bekmezci, Rüştü Hanlı, Serdar Özbayraktar, Tufan Kelleci, Yiğitcan Erdoğan, Diallo, Georgiadis oldu. 

12 isimle 1.5 yıllık anlaşma sağlandı 

Önümüzdeki yılı da düşünen bordo-beyazlı ekip Abdulkadir Kayalı, Ahmet Sabri Fener, Cengizhan Akgün, Emrah Gür, Muhammed İldiz ve Serge Akakpo'yu kadrosuna kattı. Boubacar Traore Adana Demirspor'dan, Dersim Sahan Kaynak, Gökhan Akkan ve Mustafa Eskihellaç Evkur Yeni Malatyaspor'dan, Nuh Naci Kırlankıçoğlu ise Kayserispor'dan 1.5 yıllığına kiralandı. 

Transferin tamamlanmasının ardından Orhan Kaynak'ın takımdan ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlüğü için ise görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. 

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