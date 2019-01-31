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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: İHA
31.01.2019 - 22:40, Son Güncelleme:

Elazığspor’da transfer yasağı kaldırıldı

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Elazığspor’da transfer yasağı kaldırıldı

Profesyonel futbol liglerinde 2. Transfer ve Tescil Dönemi’nin bitimine sayılı saatler kala Elazığspor'un transfer tahtası açıldı. 

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden TY Elazığspor, ara transfer döneminin bitimine sayılı saatler kala transfer tahtasını açtı.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları, ETSO Başkanı Asilhan Arslan, Elazığspor Kayyum Başkanı Sebahattin Devecioğlu ve Elazığspor Eski Başkanları Hacı Murat Yümlü ile Selçuk Öztürk’ün girişimleri sonucunda Elazığspor’un transfer yasağnın büyük uğraşlar sonucu kaldırıldığı öğrenildi. 

AK Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları konuya ilişkin olarak bir açıklama yayınlayarak;

Elazığspor’umuzun felaketi üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışanlar, uzun uğraşlarımız ve girişimlerimiz sonucu kötü emellerine ulaşamamıştır. Şanlı kulübümüz, kıymetlimiz Elazığspor’umuzun transfer tahtasının açıldığı müjdesini tüm hemşehrilerime buradan duyurmak istiyorum. Şehrimizin göz bebeği, güzide kulübümüzün bir daha bu ve benzeri durumlara düşmemesi için gerekli tüm girişimlerin öncüsü olacağımızı buradan beyan ediyor, aziz hemşehrilerimi sevgi, saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum” ifadelerini kullandı. 

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