Elazığspor’da Serhat Gülpınar dönemi sona erdi!
Birevim Elazığspor’da teknik direktör Serhat Gülpınar ile yollar ayrıldı.
Spor Toto 1’inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Birevim Elazığspor, 2-1'lik Osmanlıspor mağlubiyetinin ardından, kulüp yönetimi tarafından alınan karar neticesinde teknik direktör Serhat Gülpınar ile yollar ayrıldı.
Serhat Gülpınar yönetiminde 6 karşılaşmaya çıkan Birevim Elazığspor, bu maçlarda sadece 1 kez galibiyet alabilirken, 5 maçtan da mağlubiyetle ayrılmıştı.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle