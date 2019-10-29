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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.10.2019 - 22:01, Son Güncelleme:

Elazığspor'da Levent Eriş dönemi

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Elazığspor'da Levent Eriş dönemi

Birevim Elazığspor, Teknik Direktör Levent Eriş ile anlaşmaya vardı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Birevim Elazığspor, teknik direktörlük için Levent Eriş ile anlaşma sağladı. Son olarak TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'u çalıştıran tecrübeli çalıştırıcı, başkan Selçuk Öztürk ile Ankara'da bir araya geldi ve sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Levent Eriş kimdir?
17 Eylül 1962 İzmir doğumlu olan tecrübeli çalıştırıcı, İzmirspor ile adım attığı teknik direktörlük kariyerinde; Manisaspor, Kayseri Erciyesspor, Mersin İdman Yurdu, Altay, Diyarbakırspor, Samsunspor, Adana Demirspor, Giresunspor, Boluspor, Adanaspor, Bucaspor, Manisa FK, Gümüşhanespor, Fethiyespor ve son olarak yine Adanaspor takımlarını çalıştırdı. Bu sezon turuncu - beyazlı ekibin başında 8 maça çıkan Eriş, 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik bir seri yakaladı. Son olarak Ümraniyespor’la oynanan ve 2-1’lik yenilgiyle sonuçlanan maçın ardından Levent Eriş, Adanaspor’dan istifa etti.

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