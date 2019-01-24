Elazığspor'da ayrılık açıklandı!
Ekonomik yönden zor günler geçiren Spor Toto 1. Lig ekibi Elazığspor, teknik direktör Orhan Kaynak ile anlaşarak yollarını ayırdı.
Zor günler geçiren Spor Toto 1. Lig ekibi Elazığspor, teknik direktör Orhan Kaynak ile anlaşarak yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Teknik Direktörümüz Orhan Kaynak ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Bugüne kadar verdikleri emeklerden dolayı Orhan Kaynak ile antrenörlerimiz Gökhan Kaynak, Erdal Yörük ve Murat Akarsu’ya teşekkür ederiz.
Kamuoyuna duyurulur
ELAZIĞSPOR KULÜBÜ"
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