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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
İHA
18.07.2018 - 17:33, Son Güncelleme:

Elazığspor’a başkan adayı çıktı 

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Elazığspor’a başkan adayı çıktı 

Hacı Murat Yümlü’nün istifasının ardından büyük sıkıntıların yaşandığı Elazığspor’da, başkanlığa iş adamı İrfan Yumakgil aday oldu.

Spor Toto 1. Lig’de yaklaşan yeni sezon öncesi maddi anlamda büyük güçlükler yaşayan Elazığspor’da, başkanlığa aday çıktı.

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ile makamında bir araya gelen iş adamı İrfan Yumakgil, Bordo-Beyazlı camianın 28 Temmuz’da yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurulu’nda başkan adayı olacağını açıkladı.

"ELAZIĞSPOR ASLA SAHİPSİZ KALMAZ"

Elazığsporlu taraftarlarında hazır bulunduğu toplantıda ilk olarak konuşan Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, “Elazığspor bugünlere kolay gelmedi. Son 4 yıllık süreçte olup bitenleri herkes yakından görüyor. Özellikle son 2 yıllık süreçte yapılan hizmetler Elazığspor’u bugünlere getirdi. Bütün Elazığspor taraftarları bilmeli ki bu takım asla sahipsiz kalmaz. Milletvekillerimiz, valimiz ve belediye olarak biz Elazığspor’un daha iyi noktalara gelmesi için mücadele ediyoruz. Mücadele etmeye devam edeceğiz. Gönlümüz arzumuz Elazığspor’un süper ligde mücadele etmesidir. Öncelikle çok iyi bir altyapıya ihtiyaç var. Tek yumruk olacağız ve emin adımlarla geleceğe yürüyeceğiz inşallah. Yaptığımız görüşmelerle çok değerli kardeşimiz İrfan Yumakgil Elazığspor kulüp başkanlığına adaylığını koyacak, ona göre listesini oluşturacak. Ona göre bizler de desteğimizi vereceğiz. Hep birlikte Elazığspor’u daha iyi yerlere getireceğiz. Şimdiden şehrimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

"ALTYAPIYA ÇOK ÖNEM VERECEĞİZ"

Elazığspor’u içinde bulunduğu durumdan bir an önce çıkaracaklarına söz veren İrfan Yumakgil ise, “Cumhurbaşkanımızın dediği gibi sineği öldürmeye değil, bataklığı kurutmaya talibiz. Altyapıya çok önem vereceğiz. Altınordu gibi bir kulüp olmak için bugünden sonra Elazığlılar olarak inşallah çalışacağız. Buradan Elazığlılar’dan bir istirhamım olacak. Bizimle çalışacak olan değerli iş adamları beni, başkanımı arayıp, gönüllü olarak çalışmalarından zevk alacağımızı düşünüyorum. Şimdiden memleketimize hayırlı olsun. Belki de 1-2 arkadaşımız çıkar. Birbirimizi kırmadan memleketimize bir şeyler yapmak için yarışırız” ifadelerini kullandı.

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