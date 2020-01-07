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GeriFutbol Son Dakika | Elazığspor’a 3 dönem geçici transfer yasağı
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İHA
Haber Giriş: 07.01.2020 - 15:38,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Elazığspor’a 3 dönem geçici transfer yasağı

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Son Dakika | Elazığspor’a 3 dönem geçici transfer yasağı

Transfer engelini kaldırabilmek için çözüm yolları arayan Elazığspor'da Kulüp Başkanı Selçuk Öztürk, FIFA’dan 3 futbolcuya olan borç nedeniyle geçici transfer yasağı aldıklarını, borcun ödenmesi ile durumun ortadan kalkacağını söyledi.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Elazığspor’a, geçmiş dönemdeki yabancı oyuncularına olan borçları nedeniyle FIFA tarafından 3 dönemlik geçici transfer yasağı geldiği bildirildi. Kulüp Başkanı Selçuk Öztürk, Elazığspor’a FIFA’dan 3 dönem transfer yasağı iddialarının doğru olmadığını, 3 futbolcu konusunda geçici transfer yasağı olduğunu söyledi.

Eski futbolcular Hamidou Traore, Sarpong ve Segbefia olmak üzere toplamda 168 bin Euro borç nedeniyle FIFA’dan geçici transfer yasağı aldıklarına değinen Öztürk, bu borcun ödenmesi veya yapılandırılması durumunda yasağın ortadan kalkacağını aktardı.

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