Elazığspor karanlık devirde

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor elektrik kesintisi şoku yaşadı. Haftasonu evinde Çaykur Rizespor’u konuk edecek olan bordo-beyazlı ekibin elektrikleri, borcu ödenmediği gerekçesiyle kesildi. Kesinti sonrası Elazığspor Basın Sözcüsü Av. Cengiz Gülaç, yaklaşık 500-600 Bin TL’yi bulan bir borçtan ötürü elektriğin kesildiğini açıkladı.

Olağanüstü bir durumla karşı karşıya olduklarını belirten Elazığspor Basın Sözcüsü Av. Cengiz Gülaç, “Firma bugün elektriğimizi kesti. Elazığspor'un bizden önce yüksek bir borcu ne hikmetse kimse talep dahi etmedi. Biz geldikten sonra defalarca elektriği kesmekle tehdit ettiler. Biz iki yıldır kendilerine iyi niyetimizi vurguluyoruz. Biz kendilerine ödeme niyetinde olduğumuzu söyledik. İyi niyet ortadan kalkmıştır. Bizim defalarca sponsorluk teklifimizi yok sayan, rakiplerimize sponsor olan firma sürekli her kritik maçımızdan önce elektriğimizi keserek nasıl bir hesabın içerisine giriyor. Çocuklar antrenmana çıkıyorlar elektrik yok. Ben tekrar gidip bir özel şirketin müdürüne yalvarmam. Elazığ’da sahip çıkacak kimse olmadığı için kendilerini tatmin ediyorlar. Gidip Güneydoğu’da, Doğu’da neden kesmiyorlar” diyerek tepki gösterdi.