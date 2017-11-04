Elazığspor evinde mutlu!

Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Çağatay Şahan, Mehmet Şahan Yılmaz, Mehmet Emin Tuğral
Elazığspor: Soner Şahin, Onur Güney, Sezgin Coşkun (Dk. 62 Maranhao), Mehmet Yiğit, Adem Alkaşi, Alpaslan Öztürk, Bjarnason, Sarpong (Dk. 69 Berk Yıldız), Tom, Ahmet Aras, Mertan Caner Öztürk (Dk. 70 Murat Kayalı)
Gaziantepspor: Selçuk Özcan, Şenol Can, Elyasa Süme, Serhan Yılmaz (Dk. 65 Yusuf Erdem), Hüseyin Polat, Hasan Genç, İlker Günaslan, Muhammed Ildiz, Oktay Aydın, Müslüm Talşik (Dk. 78 Erdal Ahmet Özdemir), Harun Enes Nural (Dk. 70 Zeki Sinanoğlu)
Goller: Dk. 72 Maranhao, Dk. 90 Ahmet Aras (Elazığspor)
Kırmızı kart: Dk. 64 Mehmet Yiğit (Elazığspor)
Sarı kartlar: Dk. 25 Serhan Yılmaz, Dk. 33 Şenol Can, Dk. 55 Oktay Aydın (Gaziantepspor), Dk. 36 Onur Güney, Dk. 79 Adem Alkaşi, Dk. 87 Soner Şahin (Elazığspor)