Elazığspor evinde ışık vermedi

Altınordu, deplasmanda Elazığspor'u iki farklı yenerek üç puana uzanan taraf oldu.

Futbol: TFF 1. Lig Elazığspor: 0 - Altınordu: 2

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Abdullah Yılmaz, Orkun Aktaş, Muhammet Yumak

Elazığspor: Soner Şahin, Bjarnason, Berk Yıldız, Maranhao (Dk. 63 Sarpong), Onur Güney, Fatih Serkan Kurtuluş, Erman Bulucu, Tatos, Murat Kayalı (Dk. 45 Alpaslan Öztürk), Mehmet Yiğit, Tom Silva

Altınordu: Berke Özer, Yusuf Acer, Yusuf Yalçın Arslan, Oğulcan Ülgün, Mehmet Murat Uçar (Dk. 90+3 Musa Caner Aktaş), Serkan Göksu, Mirkan Aydın (Dk. 44 Fatih Aktay), Alican Özfesli (Dk. 85 Recep Yemişçi), Kerim Alıcı, Barış Alıcı, Seydi Kayasoy

Goller: Dk. 27 Mirkan Aydın, Dk. 84 Fatih Aktay (Altınordu)

Kırmızı kart: Dk. 81 Fatih Serkan Kurtuluş (Elazığspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Yusuf Acer, Dk. 45 Kerim Alıcı, Dk. 55 Serkan Göksu, Dk. 63 Barış Alıcı, Dk. 76 Fatih Aktay, Dk. 89 Recep Yemişçi (Altınordu), Dk. 66 Mehmet Yiğit, Dk. 79 Alpaslan Öztürk, Dk. 83 Tatos (Elazığspor)

TFF 1. Lig'de sahasında Altınordu'ya 2-0 mağlup olan Elazığspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, “Çok iyi bir hazırlık devresinden sonra kendi sahamızda ilk maçımızı kaybetmek, istemezdik.” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Altıparmak, kazanabilecekleri bir karşılaşmayı kaybettikleri için çok üzgün olduklarını belirtti.

Çok sayıda yüzde yüz gol olabilecek pozisyonları kaçırdıklarını ifade eden Altıparmak, kaçırdıkları gollerin rakibe direnç sağladığını ve bunun sonucunda golü kendi kalelerinde gördüklerini aktararak, şunları söyledi:

“Hemen hemen çalıştığımız her şeyi sahada yaptık diyebilirim, özellikle yan toplarda. Ancak 15'e yakın yüzde yüz gol kaçırdık. Sadece stoperlerimizin 6 tane yüzde yüz gol pozisyonu vardı. İlk maçlar her zaman zordur, taraftarımızın önünde lige galibiyetle başlamak istiyorduk. Çok iyi bir hazırlık devresinden sonra kendi sahamızda ilk maçımızı kaybetmek istemezdik. Bunun için çok üzgünüm, oyuncularım da çok üzgün. Ancak böyle oynadığımız sürece belki bir tane maçı kaybederiz."

Altınordu cephesi

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise maçın ilk yarısının kendi kontrollerinde geçtiğini ve topla buluştukları anda üretken bir oyun ortaya koyduklarını dile getirdi.

İlk yarıda çok sayıda hücum pozisyonuna girdiklerini vurgulayan ancak ikinci devrede rakibin baskısını daha fazla hissettiklerini belirten Eroğlu, “Rakip de isteğini, coşkusunu seyirciyle ikinci yarı artırdı. O dakikalarda tabii biraz tedirgin olduk. Saha içerisinde topa sahip olma oranımız düştü. Son bölümde yine rakip eksilince tekrar oyunu lehimize almaya başladık. Gerçekten karşımızda güçlü bir Elazığspor vardı. Burada galip gelmek bizim adımıza mutluluk verici.” değerlendirmesinde bulundu.