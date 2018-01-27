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Elazığspor evinde Eskişehir'i devirdi

TFF 1. Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Elazığspor, konuk ettiği Eskişehirspor'u 1-0 mağlup etti.

AA
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Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Ahmet Şimşek, Bersan Duran
Elazığspor: Soner Şahin, Alpaslan Öztürk, Bjarnason, Kadir Bekmezci (Dk. 65 Sarpong), Adem Alkaşi, Diarra (Dk 78. Ali Fırat Okur), Mehmet Yiğit, Emre Öztürk, Mertan Caner Öztürk, Sezgin Coşkun, Tom (Dk. 87 Serkan Kurtuluş)
Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Hasan Hüseyin Acar, Aykut Akgün (Dk. 77 Kaan Kanak), Dorukhan Toköz, Bilal Aziz Özer (Dk. 80 Andaç Güleryüz), Ofoedu, Semih Şentürk, Akaminko, Hürriyet Gücer, Semih Güler (Dk. 63 Hasan Ayaroğlu), Mezenga
Gol: Dk. 15 Diarra (Elazığspor)
Kırmızı kart: Dk. 77 Mehmet Yiğit (Elazığspor)
Sarı kartlar: Dk. 70 Diarra, Dk. 81 Alpaslan Öztürk (Elazığspor), Dk. 60 Bilal Aziz Özer (Eskişehirspor)

TFF 1. LigAnadolu Kulüpleri

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