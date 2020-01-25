Elazığspor, deprem sonrası tesis arazisini için vatandaşlar açtı!

Birevim Elazığspor Kulübü, gerçekleşen deprem nedeniyle tesis arazisini yardım amacıyla vatandaşlar açtığını duyurdu.

İşte Elazığspor'dan yapılan açıklama;

Kulüp Başkanımız Selçuk Öztürk’ün talimatıyla tesis arazimiz tamamıyla vatandaşlarımıza açılmıştır. Vatandaşlarımız tesis arazimizde araçları ve çadırları içerisinde konaklama yapabilirler.

Tesis binamız içerisinde oluşması mümkün hasarlardan dolayı bina içerisinde konaklama yapılması kesinlikle yasaktır. Bizim için en önemli olan husus insan hayatıdır.

Tesis bahçemiz, arazimiz ve açık alanlarımız Kulüp Başkanımız Selçuk Öztürk’ün talimatıyla vatandaşlarımızın emrindedir.





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