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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: İHA
03.02.2019 - 15:54, Son Güncelleme:

Elazığ'da gol sesi çıkmadı! Giresunspor 1 puanı kaptı...

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Elazığ'da gol sesi çıkmadı! Giresunspor 1 puanı kaptı...

Tetiş Yapı Elazığspor, Şanlıurfa GAP Stadı'nda Giresunspor'u ağırladı. Mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Stat: GAP Stadyumu

Hakemler: Sinan Dereci xx, Deniz Turgut xx, Baran Eraslan xx

TY Elazığspor: Ahmet Sabri xx, Idrıssa xx, Dıalo Samba xx, Mustafa Eskihellaç xx, Gökhan Akkan xx, Lamine xx (Dersim Şahan Kaynak dk. 86 ?) Tufan Kelleci xx, Boubacar xx, Ahmet Burak xx, Cengizhan Akgün x (Murat Ceylan dk. 46 xx), Kadir Taşoğlu (Emir Gökçe dk. 75 x)

Giresunspor: Kayacan Edoğan xx, Aykut Demir xx, Lucıen xx, Abıola xx, Muhammet Reis x (Yasin Ozan dk. 70 x), Tevfik Altındağ xx, Volkan Okumak x (Traore dk. 39 xx) Bahadır Erol xx, Orhan Taşdelen xx, Savaş Polat x (Christian Tanese dk. 63 x) Emre Nefiz xx

Sarı Kartlar: Orhan Taşdelen, Savaş Polat, Tevfik Altındağ, Bahadır Erol (Giresunspor), Kadir Taşoğlu, Ahmet Sabri (Tetiş Yapı Elazığspor)

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Maçtan dakikalar

29. dakikada Giresunspor'da Aykut Demir, yaklaşık 30 metreden kaleye çektiği şutta, kaleci Ahmet Sabri topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.

39. dakikada Muhammet Reis’in ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Dauda’nın kafa vuruşunu kaleci Ahmet Sabri kornere çeldi.

78. dakikada Lamina'nın ceza sahası içerisine gönderdiği topu kontrol eden ve ardından kaleciyi çalımlayan Ahmet, topu dışarı gönderdi.

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