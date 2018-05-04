Elazığ'da 4 gol var, galip yok
Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Tetiş Yapı Elazığspor ile İstanbulspor 2-2 berabere kaldı.
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Ramazan Keleş, Murat Şener, Burak Cansız
Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Sabri Fener (Dk. 61 Ahmet Doğan), Adem Alkaşi, Sezgin Coşkun, Mehmet Yiğit, Emre Öztürk, Kadir Bekmezci, Alpaslan Öztürk (Dk. 51 Selim Enes), Mertan Caner Öztürk, Sarpong, Hora, Diarra (Dk. 68 Enes Batın Kaplan)
İstanbulspor: Okan Kocuk, Onur Ergün, Cajic (Dk. 76 Muhsin Yıldırım), Oğuzhan Berber (Dk. 54 İbrahim Halil Çolak), Wellington, Kubilay Aktaş, Mehmet Zeki Çelik, Eslem Öztürk, Ali Dere, Tuncer Duhan Aksu (Dk. 61 Bougouhi), İbrahim Yılmaz
Goller: Dk. 21 ve 38 Mertan Caner Öztürk (Tetiş Yapı Elazığspor), Dk. 86 ve 89 Bougouhi (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Diarra, Dk. 49 Hora (Tetiş Yapı Elazığspor)
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