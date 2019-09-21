Elazığ İl Özel İdare'ye bir takviye de WNBA'den! Amerikalı Riquana Williams...
Kadın Basketbol Süper Ligi takımlarından Elazığ İl Özel İdare, Fenerbahçe'den Kia Vaughn'u transfer etmişti. Los Angeles Sparks takımında forma giyen Amerikalı gard Riquana Williams ile de anlaşma sağlandı.
Elazığ İl Özel İdare'den konuya ilişkin şu açıklama yapıldı;
"Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol takımımız son olarak WNBA takımlarından Los Angeles Sparks takımında forma giyen Amerikalı gard Riquana Williams ile anlaşmaya vardı. Riquana Williams'a şehrimize ve kulübümüze hoş geldin diyor, bordo-beyaz forma altında nice başarılar temenni ediyoruz."
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