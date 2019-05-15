Elazığ İl Özel İdare, KBSL'de!
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi play-off final serisi üçüncü maçında deplasmanda Bayraklı Belediyespor'u 75-55 yenerek seride 3-0 öne geçen Elazığ İl Özel İdare, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi.
Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk periyodunu 21-15'le geçen Elazığ İl Özel İdare, devreyi 43-27 üstün tamamladı.
Üçüncü periyodu da 57-43 önde tamamlayan Elazığ Özel İdare, müsabakayı de 75-55 kazandı.
Bu sonuçla seride 3-0 üstünlük kuran Elazığ temsilcisi, ligde normal sezonu lider bitiren Çankaya Üniversitesi'nin ardından Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselen ikinci takım oldu.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle