Elazığ İl Özel İdare, bir adım öne geçti!
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi play-off finalinde Elazığ İl Özel İdare, Bayraklı Belediyespor'u 78-63 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Ligde normal sezonu lider bitiren Çankaya Üniversitesi'nin doğrudan yükseldiği Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne çıkacak ikinci takımın belirleneceği final serisindeki ilk karşılaşmada Elazığ İl Özel İdare, İzmir temsilcisi
Bayraklı Belediyespor'u konuk etti.
Elazığ İl Özel İdare Spor Salonu'nda oynanan, taraftarların yoğun ilgi gösterdiği maçın ilk yarısını 36-30 önde geçen Elazığ ekibi, müsabakayı da 78-63 galip tamamlayarak, seride 1-0 öne geçen taraf oldu.
Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın üst lige yükseleceği seride ikinci karşılaşma, 11 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00'da yine Elazığ'da oynanacak.
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