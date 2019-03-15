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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
15.03.2019 - 13:34, Son Güncelleme:

Elano'dan Galatasaraylıları kızdıracak itiraf!

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Elano'dan Galatasaraylıları kızdıracak itiraf!

Galatasaray'ın eski futbolcularından Elano, ülkesi Brezilya'da Sarı Kırmızılılar'a transferine ilişkin çok konuşulacak itiraflarda bulundu. 37 yaşındaki Brezilyalı eski futbolcunun açıklamaları, Galatasaraylıları kızdıracak cinsten...

Galatasaray'ın 2009 yazında Manchester City'den transfer ettiği Elano, Sarı Kırmızılılar'da 1,5 sezon boyunca top koşturmuştu.

37 yaşındaki Brezilyalı eski futbolcu, ülkesinde yayım yapan Yellow and Green Football'a Galatasaray'a transferiyle ilgili çok konuşulacak itiraflarda bulundu. İşte Elano'nun o açıklamaları:

"2010 Dünya Kupası için 1 yıl boyunca çalışmıştım. Manchester City'den Galatasaray'a gittiğimde kontratımda turnuvaya hazırlanmam için bir ay içinde yalnızca 3 maç oynamama izin veren bir madde vardı. Bu yüzden pek çok defa yedek soyundum."

"Brezilya basını, bu durumu anlamadı ve sinirlendi. Ancak ben kendi evimde psikolojik ve fiziksel anlamında kendimi iyi hazırlıyor ve iyi besleniyordum. Dunga da bunu biliyorum. Türkiye'ye gitmeden önce ona danışmıştım. Böylece Dünya Kupası'na en hazır şekilde geldim."

"City'deki maceram benim için harikaydı. Takımdan ayrıldığım için pişmanlık duyuyorum. Orada daha uzun süre kalabilirdim ve kontratım devam ediyordu. Elbette Galatasaray'a gitmek de çok güzeldi. Onlar da çok büyük bir kulüp."

"Ne var ki City'de kalmak için daha çok zamanım vardı. Taraftarlar beni orada sevmişti. Zamanla takımdaki yerimi de alırdım. Bu nedenle oradan ayrıldığım için pişmanım. Ancak her şey, denemeye değer."

"Aynı dönemde Real Madrid de beni istemişti. Takımın futbol direktörü Emilio Butragueno, menajerimle görüşme gerçekleştirmişti. Ancak o dönem çok ciddi bir sakatlığım vardı. Ancak o dönem kemik iliği ödemim vardı ve yürüyemiyordum. Kariyerime en çok üzüldüğüm anlardan biri de buydu."

Elano, Manchester City'den Galatasaray'a transfer olmuştu... (VİDEO)

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